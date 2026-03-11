Pinheiros lidera ranking de furtos e roubos em São Paulo

Bairro vai na contramão da queda nos índices criminais da capital paulista; incidentes têm imposto mudanças na rotina de moradores da região

Reprodução/TVBandeirantes Foto captada de um vídeo que mostra um homem de 45 anos sendo vítima de um roubo violento em Pinheiros, zona oeste de São Paulo



O bairro de Pinheiros, localizado na zona oeste da capital paulista, assumiu a liderança no ranking de furtos e roubos em São Paulo. Apesar de o estado ter iniciado o ano com uma redução nos índices gerais de criminalidade, os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostram que a região de Pinheiros vai na contramão dessa estatística, registrando aumento nas ocorrências logo no primeiro mês do ano.

Na área do 14º Distrito Policial (Pinheiros), o número de furtos cresceu 8% em janeiro deste ano, contabilizando 750 casos, ante 694 no mesmo período do ano passado. A incidência de roubos também sofreu um acréscimo de 1,5%, passando de 271 para 275 registros, o que representa uma média de quase nove assaltos por dia.

A sensação de insegurança também se estende a outras áreas nobres que apresentaram alta nos delitos, como a Vila Mariana, na zona sul. O bairro contabilizou 300 furtos em janeiro – elevação de 12,78% em relação aos 266 do ano anterior – e viu os roubos saltarem 15% (de 79 para 91 casos).

O cenário tem imposto uma mudança forçada de hábitos. O medo tomou conta da vizinhança, afastando idosos das caminhadas matinais e esvaziando as calçadas. A principal ameaça relatada são os criminosos disfarçados de entregadores de aplicativo. Usando bicicletas ou motos e equipados com mochilas de entrega, eles surpreendem as vítimas rapidamente, focando no roubo de celulares. O receio é tamanho que muitos moradores adotaram a tática de sair para passear com os cachorros deixando o aparelho telefônico em casa.

Para o advogado e especialista em segurança pública Fernando Capano, a liderança desses bairros nas estatísticas criminais não é obra do acaso. Ele explica que o intenso movimento do comércio e a agitada vida noturna são atrativos para a ação de quadrilhas. “Possivelmente estamos enfrentando uma reorganização desses grupos criminosos, que estão se aproveitando das oportunidades que Pinheiros e Vila Mariana oferecem”, avalia. Capano também destaca que o combate efetivo ao problema passa pela valorização profissional e critica a atual política remuneratória dos policiais paulistas, que considera incompatível com os riscos da atividade.

Ao contrário de Pinheiros, outras áreas nobres da cidade registraram melhora. Na região do 78º DP, nos Jardins, os furtos caíram 5% e os roubos recuaram 7,55%.

O que diz a SSP

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que trabalha de forma incessante no combate ao crime e ressaltou que a capital paulista como um todo registrou uma queda de 19,1% nos roubos em janeiro, na comparação com o ano anterior.

A pasta destacou que as ações policiais nas zonas sul, oeste e no Centro resultaram na detenção de 1.438 infratores apenas no primeiro mês do ano, o que equivale a 46 prisões por dia. Além disso, a SSP garantiu ter reforçado o policiamento nas áreas mais afetadas pela alta criminalidade, com operações direcionadas especificamente para neutralizar os roubos cometidos com o uso de motocicletas e por falsos entregadores.

*Com informações de Daniel Lian

*Reportagem produzida com auxílio de IA