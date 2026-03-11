Após denúncia na SPTuris, Nunes coloca comandante do Choque da PM no comando da Mooca
Dança nas cadeiras ocorre após antigo subprefeito da Sé, coronel Salles, assumir empresa de turismo da capital
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nomeou o comandante do Choque da Polícia Militar, coronel Valmor Racorti, como novo subprefeito da Mooca. Já o atual subprefeito da Mooca, coronel Marcus Vinícius Valério, passa a comandar a Subprefeitura da Sé. Ele substitui o coronel Marcelo Salles, que assumiu a presidência da São Paulo Turismo (SPTuris).
As mudanças ocorrem após alterações recentes na área de turismo da prefeitura, a partir de denúncias de contratos irregulares no comando anterior. No fim do mês passado, dia 25 de fevereiro, Nunes demitiu o secretário adjunto de Turismo, Rodolfo Marinho, e o então presidente da SPTuris, Gustavo Pires.
Na data, o prefeito anunciou as exonerações em sua rede social e afirmou que, no mesmo dia em que as denúncias foram divulgadas pela imprensa, determinou a abertura de uma investigação interna para apurar o caso. Até o momento, há indícios de ligações do secretário Marinho com a empresa MM Quarter, que tem mais de R$ 239 milhões em contratos com a SPTuris.
