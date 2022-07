PL deve acionar TSE para apurar invasão ao site de ingressos da convenção de Bolsonaro

Evento ocorre no próximo domingo, 24, no Rio de Janeiro para oficializar a candidatura do chefe do Executivo pela reeleição ao cargo

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 06/07/2022 Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL)



O Partido Liberal afirmou que vai entrar com uma representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral para investigar e punir os responsáveis pela invasão ao site da legenda, que está com inscrições abertas e gratuitas para obter ingressos para a Convenção Partidária do próximo domingo, 24, no Rio de Janeiro. O evento vai oficializar a candidatura do presidente da República Jair Bolsonaro (PL) à reeleição na chapa com o ex-ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto. Após uma análise minuciosa nas inscrições feitas para o evento, foram descobertas, segundo o PL, fraudes e tentativas de hackeamento do sistema. Opositores ao governo divulgaram nas redes sociais uma estratégia para boicotar o lançamento da candidatura de Bolsonaro. O grupo, que não pretende comparecer ao evento, retirou o ingressos pelo site para que esgotassem e impedisse a participação real de apoiadores. O grupo poderia ter orientado até o uso de CPF invalido, já que o documento era solicitado no momento do cadastro.

Na última quarta-feira, 20, o site do PL ficou instável e chegou a sair do ar por conta do número de acessos. Foram registradas 50 mil inscrições para a convenção. Mas, após uma triagem com inteligência artificial e outras ferramentas, cerca de 40 mil foram canceladas. O IPs dos ataques, número dos dispositivos ou redes de quem teria cometido essas ações serão encaminhados à justiça. Por conta disso, o PL também mudou a estratégia de acesso ao evento, permitindo a entrada do público sem ingresso até atingir a lotação máxima do estádio, de 13,6 mil pessoas.

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a tentativa de boicote do evento. Em uma postagem nas redes sociais, ele ironizou o fato de parlamentares e militantes de esquerda terem se cadastrado para pegar um ingresso sem a intenção de comparecer ao evento, para que ele ficasse vazio. Bolsonaro questionou se é a mesma coisa que estão fazendo nos próprios eventos. O lançamento da chapa presidencial de Bolsonaro ocorrerá às 11h22, mas os portões abrirão às 8h22.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor