No primeiro turno, Lula soma 43% e Bolsonaro 37%, aponta PoderData

Levantamento também mostra um alto índice de rejeição ao presidente da República

Montagem / Estadão Conteúdo / Agência Câmara Eleição presidencial segue polarizada entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva



Nesta quarta-feira, 20, foi divulgada mais uma pesquisa que projeta as intenções de voto para a eleição presidencial. O levantamento do PoderData mostra um alto índice de rejeição ao presidente Jair Bolsonaro (PL), o que justificaria sua estagnação nas últimas três pesquisas que já foram divulgadas pelo PoderData. Com relação ao primeiro turno, o ex-presidente Lula (PT) atinge 43% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro com 37%. Em seguida aparecem, Ciro Gomes (PDT) com 6%, Simone Tebet (MDB ) com 3%, André Janones (Avante) com 2% e Pablo Marçal (Pros) com 1%.

José Maria Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP), Luciano Bivar (União Brasil), Felipe D’Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não pontuaram. Brancos e nulos somam 4% e os que não sabem também representam 4% do total. No segundo turno, Lula atinge 51% das intenções de voto e Bolsonaro soma 38%. Nulos e brancos são 9% e os que não sabem somam 2%. Dois dados chamam a atenção na pesquisa divulgada: 52% dos eleitores pesquisados não votariam de jeito nenhum no presidente Jair Bolsonaro e 38% não votariam no ex-presidente Lula. A pesquisa também mostra que o terceiro candidato mais lembrado é Ciro Gomes.

*Com informações do repórter Maicon Mendes