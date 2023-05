Planos de saúde de pequenas empresas podem ser reajustados em até 35,9%

Aumento no valor deve impactar o orçamento das companhias, que têm buscado alternativas para driblar o reajuste

Agência Brasil Nos próximos dias, a ANS deve anunciar qual será o percentual de reajuste para os planos de saúde individuais, o que deve impactar os planos das empresas



Nos próximos dias a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deve anunciar qual será o percentual de reajuste para os planos de saúde individuais. O preço normalmente é referência para o restante do mercado, inclusive para os planos coletivos. Os planos individuais representam uma fatia de aproximadamente 18% do mercado de planos de saúde no Brasil. Uma antecipação já foi dada pelo mercado na expectativa do reajuste para os planos de empresas consideradas de pequeno porte, com até 29 funcionários. O teto do aumento chegou a 35,9% e o piso do reajuste é de 9,7%, de acordo o relatório divulgado na última pelo Itaú. O aumento no valor pode impactar o orçamento dessas empresas e alternativas têm sido buscadas para driblar o reajuste, como uma mudança no mix de coparticipação, ou seja, uma ampliação no pagamento feito pelo detentor do plano de saúde, redução na rede de cobertura e diminuição no valor do reembolso. Especialistas acreditam que, se os percentuais vierem muito altos, haverá uma perda de detentores de plano de saúde, que eventualmente migrarão para o Sistema Único de Saúde (SUS).

*Com informações do repórter Rodrigo Viga