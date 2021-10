PM abre fogo em mercado, mata idosa e deixa três feridos no ABC Paulista

Vítimas eram de uma mesma família e tinham acabado de assumir o estabelecimento em São Bernardo do Campo; motivação do crime ainda é investigada

Jovem Pan News/YouTube/Reprodução de vídeo Policial Militar de folga entrou no mercado e atirou contra membros da mesma família



A Polícia Civil de São Paulo investiga um ataque a arma cometido por um Policial Militar contra quatro pessoas da mesma família em um minimercado da cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, neste domingo, 10. O homem teria invadido o local por volta das 19h, quando as quatro vítimas, duas mulheres e dois homens, limpavam o estabelecimento, e começou a disparar contra elas. Uma idosa de 65 anos morreu e as outras três pessoas ficaram feridas. Elas foram encaminhadas ao hospital, mas não correm risco de vida. Um vizinho da família, identificado apenas como “Reinaldo”, disse não saber que o responsável pelo crime era um policial e afirmou que escutou os disparos quando estava dentro de casa. “Eu só ouvi uns tiros, mais ou menos cinco tiros. Como era um horário que estava chovendo, tinha pouca gente na rua”, afirmou. Segundo ele, a família tinha assumido a administração do local há cerca de uma semana e trabalhava para reabrir o estabelecimento. De acordo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o policial tentou tirar a própria vida após cometer o crime, mas não conseguiu. Ele está internado em um hospital da cidade de Santo André. A arma utilizada por ele, um revólver calibre .38, foi apreendida e a motivação do crime ainda é investigada.