PM apreende carga de entorpecentes avaliada em R$ 3 milhões em São Paulo

Agentes encontraram 112 kg de cocaína, embalados para venda em varejo, e 1,2 kg de crack em carro nos arredores da favela de Heliópolis

Reprodução/Twitter/@PMESP

A viatura da Polícia Militar fazia uma ronda nos arredores da favela de Heliópolis, uma das maiores comunidades carentes de São Paulo. Ao parar e fiscalizar um carro, os policiais encontraram 112 kg de cocaína. Estava tudo embalado para a venda no varejo: cerca de 130 mil papelotes. Ainda dentro do carro foram encontrados 1,2 kg de crack – cerca de 1.300 pedras – e tabletes com quase 3 kg de maconha prensada. A polícia avalia a droga em mais de R$ 3 milhões.

EM ANDAMENTO: Policiais Militares do 46º BPM/M acabam de realizar a prisão de "traficante" com grande quantidade de droga na comunidade do Heliópolis. Policiais farão o registro no 26DP. pic.twitter.com/lzY863rNBD — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) September 9, 2021

*Com informações da repórter Juliana Tahamtani