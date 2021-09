Homem mata colega, joga o corpo na praia, mas guarda o pênis em uma panela

Segundo a SSP, crime aconteceu no fim de agosto e o suspeito era considerado foragido até ser preso na cidade de São Vicente

Reprodução/ Google StreetView Criminoso foi preso pela Polícia Civil de São Vicente



Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Civil na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, depois de matar um colega, decepar o órgão genital da vítima e levar o corpo para Itanhaém. O suspeito também colocou o pênis da vítima dentro de uma panela. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), que informou que o crime aconteceu no fim de agosto, e o autor era considerado foragido até a manhã da quarta-feira, 8, quando foi encontrado. O corpo da vítima, que tinha 56 anos, foi encontrado na faixa de areia e com marcas de violência, incluindo uma facada e o órgão genital decepado. O crime teria acontecido em uma pousada e os policiais encontraram marcas de sangue no quarto em que o suspeito estava hospedado. De acordo com o suspeito, os dois estavam utilizando drogas quando a vítima tentou investir sexualmente contra ele, que recusou e cometeu o crime. A SSP informou também que, após ser detido, o suspeito foi levado para a Cadeia Pública de Peruíbe.