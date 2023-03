PM do Rio de Janeiro investiga morte de agente durante operação em Angra dos Reis

O Capitão Carlos Alberto Alves chefiava uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na cidade e foi baleado na perna durante operação no Morro da Glória

Reprodução/Twitter/@PMERJ Corporação lamentou a morte do agente e está investigando o caso



A Polícia Militar do Rio de Janeiro está investigando a morte de mais um agente de segurança. Desta vez, comandante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Camorim, em Angra dos Reis, foi a vítima. Ele morreu após ser baleado durante confronto em operação no Morro da Glória, que fica no município. O capitão Carlos Alberto Alves foi atingido por um tiro de pistola em uma das pernas. A bala atingiu a artéria femural e fez com que o policial militar perdesse muito sangue. O agente chegou a ser socorrido e levado ao hospital da região, mas já chegou à unidade praticamente sem vida, não resistindo ao ferimento. A ação na comunidade da Glória tinha como objetivo desinstalar câmeras de segurança usadas por traficantes para monitorar rivais e ações policiais no local. O agente estava na corporação há mais de 20 anos e a PM lamentou sua morte. A prefeitura de Angra dos Reis também se manifestou sobre o caso. No último final de semana, na mesma cidade, um outro PM foi morto com um tiro na cabeça. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, apenas em 2023, já são mais de 20 agentes de segurança baleados no Grande Rio de Janeiro, com quase 10 sendo vítimas fatais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga