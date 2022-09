PM do RJ investiga denúncia de propina de traficante a policiais em Angra

Áudios e vídeos que circulam nas redes sociais apontam para pagamento de R$ 24 mil mensais a agentes da corporação

A Polícia Militar do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar a veracidade de áudios e vídeos que vêm circulando na internet e nas redes sociais e apontam para um suposto esquema de pagamento de propina de R$ 24 mil por mês a policiais militares do batalhão de Angra dos Reis, no sul do Estado, na chamada Costa Verde. A propina, segundo o conteúdo desse material que circula, seria pago pela quadrilha do traficante Helder da Silva, conhecido como HD. O bando dele domina comunidades da cidade de Angra. O município passou a ser uma região cobiçada o traficantes ao longo dos últimos anos por conta da proximidade com o Estado de São Paulo e também pela presença de rodovias na região que facilitam a circulação de drogas. A PM diz que vem combatendo intensamente as facções criminosas que tentam expandir seus negócios e suas bases em Angra nos últimos anos. Ainda de acordo com a corporação, os últimos quatro meses foram de intensas prisões e apreensões: 27 armas de fogo, sendo dois fuzis e 111 detenções de criminosos que atuam na região.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga