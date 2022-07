PM morto no Morro dos Marítimos é enterrado em Niterói

Cabo Vinícius Gomes da Silva foi atingido com um tiro na cabeça durante um tiroteio em uma comunidade do Complexo do Santo Cristo

WILLIAN MOREIRA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO De acordo com o Disque Denúncia, já são mais de 60 agentes de segurança baleados só em 2022 e quase 30 morreram em todo o Estado, a maioria policiais militares



O Secretário de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, declarou que as autoridades buscam o responsável pela morte de mais um policial em um confronto com criminosos . A vítima foi sepultada nesta quinta-feira, 30, em um cemitério de Niterói, cidade da região metropolitana da capital fluminense. O cabo Vinícius Gomes da Silva morreu com um tiro na cabeça durante um tiroteio que aconteceu no Morro dos Marítimos, comunidade do Complexo do Santo Cristo, que está em pé de guerra. A vítima e outros agentes da PM faziam uma incursão na favela quando foram atacados a tiros.

Houve um intenso confronto e o cabo chegou a ser socorrido, levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a ação, as autoridades prenderam dois suspeitos de participação no confronto um maior e outro menor de idade. A operação tinha o objetivo de pacificar o local que tem sido palco de disputas constantes entre criminosos rivais. Vinícius estava na corporação há 11 anos, tinha 34 anos de idade, era casado e tinha um filho. Este é o 16º PM morto este ano no Estado do Rio de Janeiro e o quarto a morrer em serviço.

De acordo com o Disque Denúncia, já são mais de 60 agentes de segurança baleados só em 2022 e quase 30 morreram em todo o Estado, a maioria policiais militares. Morreram, até agora, 16 PMs, cinco policiais civis, três militares da marinha, um militar da aeronáutica, um guarda municipal e dois agentes penitenciários. A morte do cabo da PM está sendo investigada pela Divisão de Homicídios da região metropolitana do Rio.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga