PM prende homem suspeito de matar pai e mãe com marreta no RJ

Emerson Lopes Bucker Martins teria surtado e assassinado os pais após receber uma ligação da ex-companheira na noite do último domingo

Reprodução/Jovem Pan News Emerson Lopes Bucker Martins foi encontrado com pés e roupas ensanguentadas a poucos metros do local do crime, onde os pais dele estavam mortos



A Polícia Militar do Rio de Janeiro está investigando um caso de um homem que matou os próprios pais a marretadas. O crime aconteceu em São Gonçalo, cidade da região metropolitana da capital fluminense. A família dos idosos Antônio Ribeiro Bucker Martins e Maria de Fátima Lopes Santos ainda aguarda mais informações e não compreendeu as motivações para que esta tragédia familiar acontecesse. Emerson Lopes Bucker Martins, de 30 anos de idade, teria surtado após receber uma ligação da ex-companheira na noite do último domingo, 3. O casamento dele tinha se encerrado após a mulher revelar que o filho do casal era fruto de um outro relacionamento com outro homem.

Após a separação, Emerson entrou em depressão e foi internado pelo menos duas vezes para tratamentos, segundo os parentes. O surto aconteceu pouco tempo depois da ex-mulher entrar em contato para pedir ajuda financeira, pois o filho dela estava internado com Covid-19. A suspeita é de que Emerson teria pedido dinheiro aos pais, que negaram ajuda. O assassino foi encontrado com pés e roupas ensanguentadas a poucos metros do local do crime, onde os pais dele estavam mortos. Emerson também estava com pouco mais de R$ 4 mil em dinheiro, documentos da Previdência Social e cartões de banco. Os corpos das vítimas foram sepultados nesta terça-feira, 5.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga