PMs filmados revirando casa no Rio são identificados e afastados

Morador denuncia furto de caixa de som, vidro de perfume, um quilo de carne congelada e oito caixas de água de coco; agentes podem ser expulsos da corporação

Reprodução / Jovem Pan News Vítima instalou os equipamentos por estar cansado de ser importunado pelos policiais



Dois policiais militares foram flagrados invadindo e retirando pertences de uma casa no Rio de Janeiro. Imagens gravadas por câmeras de segurança instaladas pelo próprio morador demonstram quando os policiais reviram cômodos da residência. Segundo a vítima, na ocasião, os agentes levaram uma caixa de som, um vidro de perfume, um quilo de carne congelada e oito caixas de água de coco. A vítima instalou os equipamentos por estar cansado de ser importunado pelos PMs, que já haviam ido à residência mais de 10 vezes. O advogado do morador comentou a ação. “Sabemos que isso não retrata a realidade da corporação, que tem muitos policiais honestos e esse evento não pode manchar a imagem da corporação. Dessa forma, a Polícia Militar deve exigir rigor da sua corregedoria.” A corregedoria foi acionada e o nome dos agentes ainda não foram revelados. A PM informou que os agentes são do Batalhão de Ações com Cães. Eles foram afastados e serão chamados para prestarem esclarecimentos. Os policias podem ser expulsos da corporação.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga