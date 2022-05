Pneu estourado é principal suspeita para acidente com ônibus de dupla sertaneja

Luiz Aleksandro Talhari Correia, de 34 anos, e outros cinco morreram no local; Conrado foi hospitalizado com ferimentos leve

Reprodução/Instagram/@conradoealeksandro Dupla sertaneja sofreu acidente na manhã deste sábado na rodovia Régis Bittencour



O ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro sofreu um acidente na manhã neste sábado, 7, em um trecho da rodovia Régis Bittencourt, próximo da cidade de Miracatu, interior de São Paulo. O veículo saiu de Tijucas do Sul (PR) em direção a São Pedro (SP), onde os cantores fariam um show. De acordo com informações preliminares, o acidente teria sido provocado por um pneu que estourou. Seis pessoas morreram no local, incluindo Luiz Aleksandro Talhari Correia, de 34 anos. Os demais foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo atendimento médico da concessionário da rodovia. Segundo a assessoria de imprensa da dupla, Conrado foi hospitalizado com ferimentos leves. Os dois se unriam em 2013, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eles ficaram conhecidos em 2009 pela canção “Certos Detalhes” em parceria com o cantor Luan Santana. O mais recente trabalho, “Efeito Borboleta” já alcançou mais de 1,7 milhão de visualizações no YouTube.

*Com informações da repórter Carolina Abelin