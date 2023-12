Polícia ainda procura suspeitos de matar jovem de 15 anos durante assalto em SP

Adolescente foi baleado por criminoso que invadiu a residência onde ele morava com a família

Divulgação/Mikale Imóveis Fachada do condomínio Parque Rizzo II, onde ocorreu o crime



O jovem Caíque Tenório Bernardes, de apenas 15 anos, morreu ao ser baleado durante um assalto na madrugada de sexta-feira, 8, em Cotia, na Grande São Paulo. O crime ocorreu dentro da residência da vítima, que estava acompanhado dos pais e de duas irmãs mais novas, uma de 4 e outra de 7 anos. Três criminosos armados invadiram a casa localizada no condomínio fechado Parque Rizzo II. De acordo com informações da polícia, o adolescente teria se assustado com a presença dos assaltantes e um deles baleou o jovem. Os criminosos ameaçaram, também, a mãe e as duas crianças que choravam assustadas. Caíque foi levado ao hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Um suspeito de 19 anos foi preso, mas outros dois integrantes do grupo continuam foragidos. O caso foi registrado na Polícia Civil, que continua nas diligências para identificar os outros assaltantes.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto