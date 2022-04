Polícia apreende seis pessoas por roubos na Avenida Paulista

Bando realizava arrastões na noite da última sexta-feira; entre os detidos, quatro eram menores de idade

Anderson Francis PB/Pixabay Avenida Paulista, cartão portal da cidade de São Paulo, tem se tornado cada dia mais perigosa



A Polícia Militar apreendeu quatro menores de idade e deteve dois adultos que realizavam roubos e furtos na Avenida Paulista, no centro da cidade de São Paulo, na noite da última sexta-feira, 8. A PM informa que foi acionada por meio de denúncia anônima e que, ao chegar ao local, encontrou dez pessoas realizando os chamados arrastões. No momento da ação policial, quatro deles conseguiram fugir. Alguns pertences de pessoas que haviam sido roubadas foram encontrados com as seis pessoas detidas, dentre eles um cordão de ouro estava na boca de um dos menores apreendidos. Ainda segundo a polícia, o mesmo menor de idade relatou a truculência com a qual o bando agia na região. Todas as pessoas detidas foram encaminhadas para a 4ª Delegacia de Polícia de São Paulo. A PM informou que tem realizado o patrulhamento ostensivo na região regularmente

*Com informações do repórter Vinícius Rangel