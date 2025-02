Polícia Científica encontra DNA de PMs em material usado na morte de delator do PCC

A|gentes já estão sob custódia, acusados de participação direta no crime; análise foi realizada em itens como boné, blusa, luva e na maçaneta do veículo utilizado no dia do assassinato

Miguel Schincariol/AFP Corpo de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach é coberto pela polícia após um tiroteio no Aeroporto de Guarulhos



A Polícia Científica revelou uma descoberta crucial no caso do assassinato de Vinicius Gritzbach: o material genético encontrado no carro e nas roupas dos assassinos pertence a dois policiais militares. Esses agentes já estão sob custódia, acusados de participação direta no crime. A análise de DNA foi realizada em itens como boné, blusa, luva e na maçaneta do veículo utilizado no dia do assassinato. O resultado da perícia foi encaminhado para os investigadores e para a Corregedoria da Polícia Militar, que agora trabalham para elucidar todos os detalhes do caso.

Vinícius Gritz Bar foi brutalmente executado a tiros após desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 8 de novembro de 2024. Desde então, a Secretaria de Segurança Pública tem conduzido as investigações por meio de uma força-tarefa dedicada a esclarecer o crime. Apesar das prisões já efetuadas, as autoridades continuam em busca de outros suspeitos que permanecem foragidos. As investigações estão sendo conduzidas sob sigilo, com detalhes adicionais sendo mantidos em segredo para não comprometer o andamento do processo.

Em resposta à descoberta, a Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota reafirmando que não tolera desvios de conduta dentro das forças de segurança do Estado. A nota também assegurou que, ao final das investigações, todos os responsáveis serão punidos de acordo com a lei. A investigação está sendo conduzida com urgência, com o objetivo de trazer justiça a um caso que chocou o país e gerou grande comoção pública.

*Com informações de Soraya Lauand

*Reportagem produzida com auxílio de IA