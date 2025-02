Ministério Público de São Paulo denuncia 12 pessoas por ligação com delator do PCC

Segundo a denúncia, oito são policiais civis envolvidos com Vinicius Gritzbach; acusações incluem lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, corrupção e homicídios

Miguel Schincariol/AFP De acordo com a denúncia, os envolvidos no esquema criminoso utilizavam a estrutura do Estado para beneficiar a facção PCC



O Ministério Público de São Paulo apresentou uma denúncia contra 12 indivíduos, entre eles, oito são policiais civis envolvidos com o delator do PCC, Vinicius Gritzbach. As acusações incluem uma série de crimes, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, corrupção e homicídios. Além disso, o MP solicitou o bloqueio de bens no valor de R$ 40 milhões relacionados aos denunciados.

De acordo com a denúncia, os envolvidos no esquema criminoso utilizavam a estrutura do Estado para beneficiar a facção PCC. A investigação revelou que os policiais corruptos garantiam a impunidade de membros da organização e desviavam investigações que poderiam levar à prisão de criminosos. Entre os denunciados, alguns foram identificados por Gritzbach, que foi assassinado em novembro do ano passado. A lista de acusados inclui tanto delegados quanto investigadores da Polícia Civil.

Os nomes dos denunciados são: Ademir Pereira de Andrade, Ahmed Hassan Saleh, Eduardo Lopes Monteiro (investigador da Polícia Civil), Fabio Baena Martin (delegado da Polícia Civil), Marcelo Marques de Souza (investigador da Polícia Civil), Marcelo Roberto Ruggieri (investigador da Polícia Civil), Robinson Granger de Moura, Rogerio de Almeida Felicio (policial civil), Alberto Pereira Matheus Junior (delegado da Polícia Civil), Danielle Bezerra dos Santos, Valdenir Paulo de Almeida (policial civil) e Valmir Pinheiro (policial civil).

*Reportagem produzida com auxílio de IA