Polícia Civil deflagra ação contra Comando Vermelho no RJ

Operação busca combater a expansão do CV, que, em 2024, anunciou uma campanha de crescimento dentro do estado e em nível nacional

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagra mais uma etapa da 'Operação Contenção'



A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou mais uma etapa da “Operação Contenção” com o objetivo de frear o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho. A ação se concentra no bairro Caterina Vila Kennedy, na Zona Oeste da cidade, uma região historicamente dominada por milícias. A operação busca combater a expansão do CV, que no ano anterior anunciou uma campanha de crescimento dentro do estado e em nível nacional. A facção tem se infiltrado em áreas controladas por grupos paramilitares.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Até o momento, a operação resultou na prisão de 20 pessoas e na apreensão de um menor. Seis dos alvos já estavam presos. As investigações revelam que a facção impõe barricadas, expulsa moradores de suas casas e utiliza drones para monitorar a movimentação das forças de segurança.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA