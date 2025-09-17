Polícia Civil deflagra ação contra Comando Vermelho no RJ
Operação busca combater a expansão do CV, que, em 2024, anunciou uma campanha de crescimento dentro do estado e em nível nacional
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou mais uma etapa da “Operação Contenção” com o objetivo de frear o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho. A ação se concentra no bairro Caterina Vila Kennedy, na Zona Oeste da cidade, uma região historicamente dominada por milícias. A operação busca combater a expansão do CV, que no ano anterior anunciou uma campanha de crescimento dentro do estado e em nível nacional. A facção tem se infiltrado em áreas controladas por grupos paramilitares.
Até o momento, a operação resultou na prisão de 20 pessoas e na apreensão de um menor. Seis dos alvos já estavam presos. As investigações revelam que a facção impõe barricadas, expulsa moradores de suas casas e utiliza drones para monitorar a movimentação das forças de segurança.
*Com informações de Rodrigo Viga
*Reportagem produzida com auxílio de IA
