Primo da cantora Becky G que estava desaparecido é encontrado morto no Rio de Janeiro

Fã chegou a pedir a ajudar de Anitta para encontrar Gabriel Martinez; ele teria morrido após cair enquanto escalava o Morro da Urca

Reprodução/Instagram/iambeckyg/Twitter/BeckyGBrasil Primo de Becky G, Gabriel Martinez, teria morrido ao cair de escalada no Rio de Janeiro



Gabriel Martinez, primo da cantora Becky G que estava há dias desaparecido no Brasil, foi encontrado morto. A informação foi confirmada à Jovem Pan nesta sexta-feira, 3, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em nota, foi informado que o caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) na quinta-feira, 2. “Os agentes constataram que o corpo de Gabriel Martinez Franco foi encontrado, no dia 26 de fevereiro, e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, onde foi identificado. Testemunhas comunicaram o fato para policiais militares e disseram que ele morreu após cair quando escalava o Morro da Urca, na zona Sul do Rio”, divulgou a polícia. Gabriel teria vindo do México para o Rio de Janeiro curtir o Carnaval e começou a preocupar a família quando parou de dar notícias de atender o celular.

Em um print que circula nas redes sociais, Becky teria dito a um seguidor que Gabriel é primo da sua mãe e que o considerava da família. A artista americana também teria falado ao fã que estava em contato com pessoas no Brasil para tentar encontrar o parente até então desaparecido. Nas redes sociais, um fã chegou a pedir a ajuda de Anitta, que possui uma parceria musical com Becky. “Anitta, eu sei que não é sua obrigação, mas tenta entrar em contato com o consulado brasileiro para ver se eles conseguem encontrar o primo da Becky G que está desaparecido aqui no Brasil”, escreveu o fã. “Oi, meu amor, já acionei a delegacia e outros contatos. Vai dar tudo certo na graça de Deus”, respondeu a brasileira.

Oi meu amor já acionei a delegacia e outros contatos ❤️ vai dar tudo certo na graça de Deus — Anitta (@Anitta) March 2, 2023