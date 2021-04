Polícia cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de ameaçar Doria

Nove pessoas apontadas como integrantes do movimento ‘Fora Doria’ foram encaminhadas para prestar depoimento

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O governador de São Paulo tem recebido ameaças por conta do endurecimento das medidas do Plano São Paulo no enfrentamento à pandemia



Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais cumpriram mandados de busca e apreensão contra suspeitos de ameaçar o governador João Doria. As diligências foram realizadas em Cotia e Barueri, na Grande São Paulo. Nove pessoas apontadas como integrantes do movimento “Fora Doria” foram encaminhadas para prestar depoimento. A polícia apreendeu quatro veículos e armas de pressão.

O Deic abriu um inquérito a fim de apurar a existência de associação criminosa para a prática de delitos como paralisação de trabalho, dano material, lesão corporal e ameaça. O governador de São Paulo tem recebido ameaças por conta do endurecimento das medidas do Plano São Paulo no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Nos últimos dias informou que passará a morar temporariamente no Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi, na Zona Sul da capital paulista, por questões de segurança.

*Com informações do repórter Daniel Lian