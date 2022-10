Polícia diz que bandidos tentaram intimidar policiais durante campanha de Tarcísio em favela

Delegada responsável pelo caso deu detalhes sobre a ação dos criminosos; suspeitos foram identificados e um segue foragido

Jovem Pan News Tiroteio aconteceu em lugar próximo à campanha de Tarcísio de Freitas



A Polícia Civil de São Paulo concluiu, até o momento que o tiroteio que aconteceu na comunidade de Paraisópolis enquanto Tarcísio de Freitas cumpria agenda de campanha começou quando traficantes descobriram a presença de dois policiais militares à paisana. Segundo a delegada, um dos policiais avisou os seguranças da comitiva para tomar cuidado. A equipe de P2, nome dado a policiais de inteligência à paisana, era formada por quatro agentes. “Quando o policial percebeu que os suspeitos de moto estavam gravando o interior do veículo em que ele estava, ele telefonou para o que estava lá dentro, salientando que os quatro estavam à paisana. De cima, pela janela, o colega percebeu os dois de moto passando armados. Foi dado o alerta para a equipe do candidato e, logo em seguida, houve uma rajada de tiros no fim da rua. Criou-se uma situação constrangedora para todos que estavam ali”, disse Elizabeth Sato, delegada do caso.

No dia anterior, a polícia já havia feito uma operação na comunidade, na qual foram apreendidas drogas e armas. Em um vídeo gravado por um dos policiais, é possível ver os suspeitos em cima de uma moto. O que pilotava o veículo foi morto e identificado como Felipe Lima, 27 anos com passagem por roubo à residência e assalto à mão armada. O comparsa dele, identificado como Rafael Araújo, continua foragido e cumpria pena em um presídio de Campinas até fugir da cadeia em 2017. O tiroteio interrompeu a agenda e campanha de Tarcísio de Freitas e obrigou o candidato a governador a deixar o prédio às pressas. Outros dois policiais à paisana ficaram em frente ao prédio no qual Tarcísio estava, junto com os seguranças da comitiva. A troca de armas foi observada pelos seguranças que estavam na rua onde acontecia o evento. O próximo passo da investigação será ouvir todos os seguranças do candidato. Segundo Sato, eles terão que entregar as armas para que passem por uma perícia. No local do tiroteio, a polícia recolheu 88 cartuchos de armas de quatro calibres diferentes.

*Com informações do repórter Maicon Mendes