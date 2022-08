Polícia do RJ investiga ‘caveirão da milícia’ encontrado em Nova Iguaçu

Carro-forte que originalmente era usado para transportar valores foi descaracterizado e utilizado em confrontos armados

Reprodução/Jovem Pan News Carro-forte apreendido pela polícia do Rio de Janeiro era usado por milicianos em confrontos



A Polícia do Rio de Janeiro investiga a origem de um carro-forte encontrado na Baixada Fluminense. O veículo blindado, que era utilizado por milicianos como uma espécie de “caveirão do crime”, foi periciado nesta quarta-feira, 24, depois de ser apreendido em Nova Iguaçu. Já se sabe que o carro veio de Minas Gerais e era usado em confrontos. O “caveirão da milícia” originalmente era usado para transportar valores, foi descaracterizado e pintado nas cores azul e amarelo. Nele haviam estilhaços e marcas que sinalizam seu uso em trocas de tiros. Segundo a polícia, o veículo era utilizado em incursões e invasões de territórios inimigos. O veículo blindado pertence ao bando de Danilo Lima, o Tandera, um dos milicianos mais procurados do Estado. O grupo de Tandera disputa áreas com a milícia liderada por Luís Antônio Braga, conhecido como Zinho. O irmão de Tandera, número dois da hierarquia, morreu no último final de semana em um confronto com a Polícia Civil. Outros 3 criminosos morreram e outros 10 foram presos. Esse é mais um baque nesta que é considerada uma das principais milícias do Rio de Janeiro. O trabalho das autoridades agora é descobrir se o crime organizado e outras milícias têm mais blindados como esse que foi apreendido nesta terça-feira, 23.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga