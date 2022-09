Polícia Federal apreende quase 2 toneladas de maconha no Rio de Janeiro

Ação ocorreu na Rodovia Presidente Dutra e resultou na prisão de um homem de 50 anos

Reprodução/Jovem Pan News Quase 2 toneladas de maconha prensada foram apreendidas pela Polícia Federal no Rio de Janeiro



Quase duas toneladas de maconha prensada foram apreendidas na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 23. Um homem de 50 anos de idade foi preso em flagrante por agentes da Polícia Federal. A apreensão aconteceu na altura do município de Piraí, no sul do Estado. Essa tem sido uma rota muito utilizada por traficantes e transportadores de drogas. Em uma rápida vistoria em um caminhão, as autoridades descobriram que o veículo escondia grande quantidade de maconha armazenada no fundo falso do assoalho da carroceria. Cães farejadores auxiliaram na abordagem policial para descobrir a droga escondida. Foram contabilizadas 1,8 toneladas no total. A droga tinha como destino uma comunidade do Rio de Janeiro. O condutor foi indiciado por crime de tráfico de drogas e a pena pode chegar a até 15 anos de reclusão. O delegado da Polícia Federal, Bruno Melino, deu entrevista à Jovem Pan News sobre a apreensão: “Policiais Federais apreenderam expressiva quantidade de maconha. A substância estava oculta no interior da carroceria do caminhão em meio a uma carga lícita. Essa é uma prática comum por parte dos criminosos que transportam substâncias lícitas para ludibriar a fiscalização das autoridades. O indivíduo preso não tem antecedentes criminais e vai responder pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 5 a 15 anos”. A ação foi resultado de uma força-tarefa da Polícia Federal junto com as demais Forças de Segurança do Rio de Janeiro para combater o tráfico de drogas no Estado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga