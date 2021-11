Polícia Federal desarticula megaesquema de tráfico internacional de drogas

Foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão, seis de prisão preventiva e quatro de prisão temporária em seis estados

Divulgação/PF Polícia Federal realiza 36 mandados de busca e apreensão, seis de prisão preventiva e quatro de prisão temporária em seis estados para desarticular megaesquema de tráfico internacional de drogas



A Polícia Federal (PF) desarticulou um megaesquema de tráfico internacional de drogas. Cerca de 150 policiais federais e oito servidores da Receita Federal participaram da ação para cumprir 36 mandados de busca e apreensão, seis mandados de prisão preventiva e quatro mandados de prisão temporária nos estados de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Os agentes confiscaram também 28 imóveis, diversos veículos avaliados em R$ 600 mil, valores depositados em contas bancárias, inclusive em bancos da Bélgica e de Portugal, e até um navio. Os bens apreendidos totalizam uma média de R$ 50 milhões. As autoridades também determinaram a quebra dos sigilos bancários e fiscal de 66 pessoas, incluindo 39 pessoas jurídicas suspeitas de serem utilizadas pelos investigados para a prática de lavagem de dinheiro. A megaoperação contou com o apoio da Receita Federal do Brasil e com a colaboração Europol.

As investigações começaram a partir de uma apreensão feita durante uma fiscalização conjunta entre a PF e a Receita Federal em outubro do ano passado, que comprovou a exportação de 2700 quilos de cocaína para a Espanha a partir do porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O auditor fiscal da Receita Federal Fernando Poli explica que as unidades de inteligência tem intensificado o trabalho no combate ao tráfico de drogas. “Após o recente compartilhamento das provas e dos elementos quânticos do inquérito policial, a Receita Federal vai atuar”, disse.

*Com informações da repórter Caterina Achutti