PF cumpre mandado contra jovem que se intitula ‘nazista alemão reencarnado’ no Paraná

Estudante divulgava mensagens com ideias nazistas, de supremacia branca e imagens da cruz suástica, além de vídeos do massacre de Suzano

Divulgação/Polícia Federal PF realizou operação na casa de estudante que veiculava ideias nazistas



A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira, 17, mandado de busca e apreensão na casa de um aluno do Instituto Federal do Paraná (IFPR) que se intitula um “nazista alemão reencarnado”. Segundo a corporação, o estudante divulgava mensagens com ataques aos judeus nas redes sociais, veiculava ideias nazistas, de supremacia branca e imagens da cruz suástica. Ele é investigado pela prática de crimes de incitação ao racismo. De acordo com a investigação, o jovem também enaltecia vídeos e imagens dos massacres ocorridos nas cidades de Suzano, no interior de São Paulo, em 2019, e Columbine, nos Estados Unidos, em 1999. A PF apreendeu dispositivos eletrônicos e ouviu o estudante na delegacia de Paranaguá. Se comprovada a prática do crime, ele será indiciado e poderá sofrer pena de até cinco anos de reclusão e multa.

Em nota, o IFPR afirmou que recebeu “com repulsa e tristeza a notícia de que um de seus estudantes está sendo investigado pela Polícia Federal por apologia a atos e ideais nazistas”. O instituto informou que o caso já estava sendo tratado em um processo disciplinar no Campus Paranaguá e continuará sendo analisado nas instâncias institucionais apropriadas. “De qualquer forma, não podemos deixar de pontuar que a Democracia; a Diversidade Humana e Cultural e a Valorização das Pessoas são valores inegociáveis do IFPR e que a defesa de discursos nazifascistas, que tanto mal já causaram à humanidade, é inadmissível e jamais encontrará espaço em nossa instituição”, diz o comunicado.