Polícia Federal indicia empresário amigo de Renato Cariani por associação para tráfico de drogas

Fábio Spínola seria o mantenedor de uma conta falsa de e-mail que seria utilizada para forjar um contato entre a empresa do influenciador e a farmacêutica AstraZeneca

Jovem Pan News/Reprodução Os dois são acusados de tráfico equiparado, lavagem de dinheiro e associação para tráfico de drogas



O empresário Fábio Spínola, amigo do influenciador Renato Cariani, foi indiciado pela Polícia Federal por tráfico equiparado, lavagem de dinheiro e associação para tráfico de drogas. O suspeito é apontado como a ligação entre Cariani e o tráfico de drogas. Spínola seria o mantenedor de uma conta falsa de e-mail, utilizada no nome da empresa farmacêutica AstraZeneca, que seria utilizada para forjar um contato entre a Anidrol, empresa de Cariani, e o laboratório. O objetivo seria justificar transações R$ 212 mil em dinheiro. A principal hipótese da Polícia Federal é de que Spínola tenha atuado como falso representante de multinacionais farmacêuticas, para assim negociar com a Anidrol. Segundo a Polícia, ele emitiria notas fiscais em nome da empresa de Cariani para a compra de substâncias químicas utilizadas na produção de entorpecentes. A investigação aponta que o esquema teria desviado, ao longo de seis anos, uma quantidade de produtos suficiente para produzir cerca de 15 toneladas de crack.

Em 2019, a farmacêutica AstraZeneca foi ao MP informar que a Anidrol, empresa de Cariani, emitiu notas fiscais em 2017 referente a movimentações de químicos que não reconhecia como sendo suas. As investigações contra a empresa do influencer começaram na época. O influenciador foi indicado pelos mesmos três crimes. Ele é suspeito de participar de um esquema de desvio de produtos químicos para o narcotráfico produzir drogas, inclusive crack. Spínola já havia sido preso este ano por suspeita de envolvimento com a venda de entorpecentes. Em 12 de dezembro, policiais apreenderam R$ 100 mil em dinheiro na casa do empresário