Polícia Federal prende suposto operador financeiro do ‘Faraó dos Bitcoins’

Homem identificado como Arthur dos Santos Leite foi detido pelas autoridades na Rodovia Niterói-Manilha, no Rio de Janeiro

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o "Faraó dos Bitcoins"



Um suposto operador de Glaidson Acácio Dos Santos, o chamado “Faraó dos Bitcoins”, foi preso nesta quinta-feira, 20. O homem, identificado como Arthur dos Santos Leite, foi detido na Rodovia Niterói-Manilha e estava a caminho da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal (PF) efetuou a prisão no âmbito da Operação Flanelinha. Arthur era uma peça importante para ocultar bens na quadrilha de Glaidson. Veículos que estavam no nome de pessoas ligadas a Glaidson eram colocados no nome de terceiros, de laranjas. As investigações da PF apontam que Arthur devolvia os carros aos verdadeiros donos ou revendia os veículos com a ajuda de advogados. Os carros foram avaliados em cerca de R$ 4 milhões após serem recuperados pela PF e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e estão à disposição do Poder Judiciário. O suposto laranja de Glaidson vai responder pelos crimes de operação sem autorização de instituição financeira, gestão fraudulenta, organização criminosa e apropriação indébita. Caso condenado, Arthur pode pegar uma pena de até 40 anos de reclusão. O “Faraó dos Bitcoins” segue preso no Complexo de Bangu desde agosto de 2021, quando foi alvo da Operação Cryptos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga