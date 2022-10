Faraó dos Bitcoins é alvo de nova denúncia do MPF no Rio de Janeiro

Além tentativa de homicídio, ex-garçom deverá responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documentos falsos

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o "Faraó dos Bitcoins"



O faraó dos Bitcoins, Glaidson Acácio dos Santos, vai virar real novamente na justiça fluminense já que foi denunciado pelo Ministério Público Federal, bem como outros integrantes quadrilha, entre eles a esposa, a venezuelana Mirelis Zerpa. Eles são acusados de lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Glaidson já havia sido denunciado em outras duas oportunidades. Ele é acusado de ter encomendado a morte de adversários que também atuavam em esquemas de pirâmide financeira e criptomoedas na região dos Lagos. Ele está preso desde o ano passado no Complexo de Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi candidato a deputado federal nas eleições de 2022 e obteve uma votação significativa de 37 mil votos. Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público Federal, o faraó dos bitcoins, a esposa e outras pessoas ligadas a eles agiram em uma organização criminosa, ocultando e dissimulando a origem e a localização de bens comprados. Para o MPF, pelo menos R$ 9,3 milhões foram enviados de forma irregular do Brasil para outros países, para aquisição de, até mesmo, um avião de 19 lugares avaliado em quase R$ 4 milhões. A compra aconteceu em meados do ano passado, antes de Glaidson ser preso pela Polícia Federal.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga