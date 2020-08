Polícia investiga dois casos de agressão no Rio de Janeiro

Em Jacarepaguá, um homem foi espancado por duas pessoas no estacionamento de um supermercado

Divulgação/PMRJ Em Copacabana, zona sul da capital e área nobre do Rio de Janeiro, uma modelo transsexual foi agredida por um homem



Dois casos de violência que chamaram bastante atenção de cariocas e fluminenses estão sendo investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Na região da zona oeste da capital, em Jacarepaguá, um homem foi espancado por duas pessoas no estacionamento de um supermercado da rede Assaí. As cenas foram registradas por frequentadores do supermercado. Segundo informações dos clientes, o agredido teria tentado roubar o estabelecimento, sendo abordado por seguranças do local que teriam praticado os espancamentos. A rede afirmou, em nota, que um dos homens é segurança de uma empresa terceirizada e já foi demitido. O outro é funcionário da loja e está afastado de suas funções até o fim de investigações internadas.

Outro caso investigado aconteceu em Copacabana, zona sul da capital e área nobre do Rio de Janeiro, no domingo, 16. Uma modelo transsexual foi agredida por um homem, que teria ido na casa dela após um encontro, na noite do sábado, 15, em um bar da região. Alice Felis teve queixo e nariz quebrados, além de ter sido roubado. O agressor, Lucas Brito Marques, de 24 anos, foi identificado e teve prisão decretada, mas está foragido. Lucas tem uma longa lista de crimes cometidos e é conhecido na região por praticar furtos e golpes.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga