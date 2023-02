Joana Prado chora ao expor situação da família em São Sebastião: ‘Água até o pescoço’

Empresária conhecida pela personagem Feiticeira disse que cunhada continua na região atingida pelas chuvas

Reprodução/Instagram/joanapradob Joana Prado não conteve a emoção ao falar que a família ficou ilhada em São Sebastião



A empresária Joana Prado, que ficou conhecida nos anos 1990 pela personagem Feiticeira, chorou ao falar do sufoco que sua família passou em São Sebastião – uma das regiões do litoral Norte de São Paulo mais atingidas pelas fortes chuvas. “Estou aqui primeiramente para agradecer todas as mensagens de suporte, toda a ajuda necessária, todos os esforços que vocês fizeram para ajudar meu irmão, minha sobrinha e meu outro sobrinho para conseguir sair de Camburi. A gente está vendo aí as notícias, a quantidade de pessoas que morreram, a quantidade de pessoas que continuam desaparecidas, então queria em primeiro lugar agradecer todos vocês que realmente ajudaram”, disse a mulher do lutador Vitor Belfort nos stories do Instagram nesta terça-feira, 22.

Joana, que atualmente mora nos Estados Unidos, não escondeu sua preocupação ao dizer que sua cunhada continua em São Sebastião. “Ela, junto com meu irmão, passou a noite inteira com a água até o pescoço. Conseguiram, graças a Deus, passar a noite inteira em cima de uma prancha de surf, mas minha cunhada continua lá. Assim como minha cunhada, muitas pessoas lá estão sofrendo, então fica aqui minha solidariedade. O que a gente puder ajudar, vamos ajudar”, falou a empresária. “Gostaria de pedir para a gente orar porque quantas vidas foram perdidas, quantas pessoas estão sofrendo soterradas e quantas pessoas estão sofrendo procurando seus entes queridos.” A busca por desaparecidos e vítimas continua nesta quarta-feira, 22, no litoral de São Paulo. Já foram confirmadas 48 mortes pelas autoridades. As enchentes e os deslizamentos causados pelas chuvas intensas também deixaram diversas pessoas desalojadas e desabrigadas.