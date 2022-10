Polícia investiga morte de PM durante briga generalizada no Rio de Janeiro

Homem que realizou disparos ainda não foi identificado; ele feriu pelo menos nove pessoas, duas delas fatalmente

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Polícia Militar é o grupo de segurança que tem mais mortes no Rio de Janeiro em 2022, mais de 50 no total



O policial militar de folga George Rodrigo Mendes, de 44 anos, foi morto no Rio de Janeiro no último final de semana. Ele estava com amigos em uma festa de funk e pagode em um clube da cidade de Paraíba do Sul, no interior do Estado, quando, no final do evento, um homem sacou uma arma de fogo e fez diversos disparos no local. Pelo menos nove pessoas foram baleadas na ação. Dentre eles, o PM e outra vítima foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. A segunda vítima foi identificada como Robert Luiz Diniz, de 34 anos. A polícia busca pelo autor dos disparos. George Mendes fazia parte da PM desde 2000 e deixa dois filhos. No ano de 2022, mais de 100 agentes da corporação foram baleados e mais de 50 morreram no Rio de Janeiro, sendo o grupo de segurança com mais mortes

*Com informações do repórter Rodrigo Viga