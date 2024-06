Polícia investiga motorista de Porsche por suposta agressão à ex-madrasta

Segundo Eliziany Silva, o crime teria ocorrido em 2 de janeiro de 2018, quando Fernando Sastre de Andrade Filho tinha 18 anos

A Polícia Civil de São Paulo abriu um novo inquérito para investigar o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, suspeito de lesão corporal contra sua ex-madrasta, Eliziany Silva. A investigação está a cargo da Quinta Delegacia de Defesa da Mulher. Fernando já é conhecido por ser o motorista do Porsche que causou um acidente fatal em 31 de março de 2024, na Zona Leste de São Paulo, resultando na morte de um homem e um ferido. Ele permanece preso preventivamente em penitenciária Tremembé, no interior paulista, por decisão judicial, devido à direção embriagada e em alta velocidade. A Secretaria de Segurança Pública informou que a oitiva do suspeito será realizada por meio de carta precatória, uma vez que ele está encarcerado. As diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Segundo a ex-madrasta, o crime teria ocorrido em 2 de janeiro de 2018, quando Andrade Filho tinha 18 anos. O novo inquérito foi aberto em 17 de maio de 2024, dois dias após Eliziany registrar a queixa. Ela, atualmente com 46 anos, separou-se do pai de Fernando em meados de 2019. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha, que não exige a representação da vítima para que a polícia investigue a denúncia. A defesa de Fernando Sastre de Andrade Filho e de seu pai, também acusado de agressão no mesmo dia, foi procurada pela Jovem Pan para comentar as acusações, mas ainda não se manifestou.

