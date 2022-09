Polícia investiga suposto sexo coletivo envolvendo menores de idade em escola do Rio de Janeiro

Segundo a polícia, 15 menores de idade e uma jovem de 19 anos estão envolvidos no caso, que começou a repercutir nas redes sociais

Jovem Pan News Oito envolvidos no caso já foram identificados e suspensos pela direção do colégio



A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando a denúncia de que alunos de uma unidade do Colégio Federal Pedro II teriam participado de um sexo coletivo dentro da sala de aula. O fato teria acontecido em uma unidade do colégio em Realengo, bairro da Zona Oeste da capital. A denúncia emergiu na internet, inicialmente, se espalhou nas redes sociais e chegou ao conhecimento de pais, alunos e direção da escola. Pais dos estudantes deste colégio informaram que a suspeita é de que 16 jovens estariam envolvidos no suposto caso, sendo 15 menores de idade entre 13 e 17 anos e uma garota de 19 anos. A presença dessa garota poderia configurar estupro de vulnerável, quando envolve um menor de 14 anos. Uma comissão interna do colégio foi criada para apurar o que ocorreu. Até agora, oito jovens foram identificados e suspensos preventivamente por cinco dias. A direção da unidade também suspendeu a participação de alunos do Ensino Fundamental na festa do terceiro ano do Ensino Médio, programada para acontecer no começo do mês de outubro. O caso já virou uma espécie de escândalo na unidade. A Polícia está em posse de gravações sobre o suposto sexo coletivo e agora analisará e periciará o conteúdo, além de colher depoimento de alunos, pais e funcionários.

Confira o Jornal da Manhã deste domingo, 18:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga