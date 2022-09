Homem mata, rouba e arranca dedo de dentista para fazer saques bancários

Rafael Caranhato, de 25 anos, foi assassinado em Fraiburgo, em Santa Catarina, após jantar com o criminoso

Um homem foi preso, nesta sexta-feira, 16, após assassinar, roubar e decepar o dedo do dentista Rafael Caranhato, de 25 anos, em Fraiburgo, em Santa Catarina. De acordo com a polícia, o criminoso jantou no apartamento da vítima na noite anterior. Na ocasião, ele matou o dentista, roubou pertences e decepou um dos dedos indicadores para realizar saques bancários. A polícia informou que após matar Caranhato, o homem levou os pertences para o carro da vítima, que estava no estacionamento do prédio. No entanto, ele não encontrou o controle para sair do local. O autor ficou no veículo até o amanhecer do dia seguinte, quando uma moradora do apartamento abriu o portão para sair e o homem aproveitou para fugir. Uma funcionária que trabalha na mesma clínica que o dentista estranhou que ele não foi ao trabalho e chamou a polícia. O corpo de Rafael Caranhato foi encontrado no apartamento, que tinha marcas de sangue pelas paredes. De acordo com a polícia, o criminoso foi localizado após o carro da vítima ser rastreado. Todos os pertences foram recuperados, além de R$ 6 mil retirados da conta do dentista. A Polícia de Santa Catarina informou que o homem foi autuado por latrocínio, quando acontece roubo seguido de morte.