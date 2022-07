Polícia liberta paraguaios em situação de escravidão no Rio de Janeiro

Ao todo, vinte três paraguaios e um brasileiros foram resgatados de uma fábrica ilegal de cigarros localizada em Duque de Caxias

Divulgação/Polícia Civil peração da Polícia Civil desta sexta contou com a participação de fiscais do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho do Rio



Vinte e três paraguaios e um brasileiro foram encontrados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 8, em condições análogas à escravidão. Eles estavam em uma fábrica irregular de cigarros paraguaios em Duque de Caxias, na baixada fluminense. Os estrangeiros e o brasileiro foram atraídos por uma promessa R$ 500 de salário de , feita há três meses. No entanto, eles não receberam nenhum centavo. A Operação da Polícia Civil desta sexta contou com a participação de fiscais do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho do Rio. As investigações mostraram que os estrangeiros e o brasileiro foram levados para essa fábrica, trabalharam por 30 dias sem direito de descanso em ambientes insalubres. Eles também eram proibidos de deixar o local. Os cigarros produzidos nesta fábrica ilegal eram vendidos em comércios populares. A suspeita é que quadrilha movimentava milhares de reais. Os donos da fábrica ilegal estão sendo procurados e os paraguaios foram levados à Polícia Federal.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga