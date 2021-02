Polícia Militar prende integrante de quadrilha que rouba relógios de luxo em SP

Item recuperado pela polícia está avaliado em R$ 75 mil; a vítima reconhecer o autor do crime e a arma utilizada no assalto

Divulgação/SSP Os policias da equipe de monitoramento criminal e prevenção estratégica do 23º Batalhão utilizaram as imagens e puderam identificar a moto do criminoso



A Polícia Militar de São Paulo prendeu um integrante de quadrilha que rouba relógios de luxo. Para cometer os atos, o criminoso utilizava moto com mochila de entregador. No dia 16 de fevereiro, um homem assaltou um motorista na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na capital paulista. No canto direito do vídeo é possível observar o carro verde e a vítima sendo abordada pelo ladrão, que na sequência segue na contramão à direita. Após contato com a vítima, os policias da equipe de monitoramento criminal e prevenção estratégica do 23º Batalhão utilizaram as imagens e puderam identificar a moto do criminoso, a forma de agir e os horários utilizados nos roubos.

Após a análise, nesta segunda-feira, 22, os policiais militares prenderam o criminoso na mesma região, explica o soldado da Polícia Militar Ícaro Januário, da Segundo Companhia do 23º Batalhão. “A equipe em patrulhamento visualizou um indivíduo com as mesmas características e ao tentar abordagem o indivíduo fugiu. Após breve acompanhamento, o individuo veio a colidir com a traseira de um veículo e seguiu a fuga a pé. A equipe conseguiu deter o indivíduo, conseguiram deter pela Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior”, disse. O homem portava uma arma de fogo com a numeração raspada. O relógio roubado está avaliado em R$ 75 mil. A vítima o reconheceu, bem como a arma utilizada no assalto no Itaim Bibi.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos