Polícia Militar recupera celulares roubados durante blocos de rua em São Paulo

Agentes de segurança prenderam rapaz que havia tomado 46 aparelhos telefônicos de diferentes foliões; outras 11 pessoas também foram detidas por furto

Reprodução/Twitter/PMESP Celulares apreendidos e recuperados pela Polícia Militar de São Paulo durante abordagens em meio ao Carnaval



Mesmo com o reforço da Polícia Militar de São Paulo nas ruas da capital paulista pra a realização dos blocos de rua, furtos e roubos continuaram a ocorrer em meio às festividades. Em um dos casos, os agentes de segurança da Polícia Civil prenderam um rapaz que havia roubado 46 celulares e outras 11 pessoas envolvidas em furtos de aparelhos telefônicos. Em visita ao Centro de Monitoramento da Polícia Militar paulista, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), voltou a dizer que considera o carnaval do município como o maior e melhor do país. Nunes afirmou que o evento está ocorrendo sem problemas graves e que já consegue fazer um balanço positivo da festa. “Toda a preparação da PM, da prefeitura e toda a estrutura de Defesa Civil, Saúde e CET estavam preparados [para o Carnaval]. Não houve nenhum tipo de acidente ou incidente, tudo transcorreu de forma tranquila”, afirmou o chefe do Executivo municipal. O coordenador das operações da Polícia Militar, coronel Alexandre Cesar Prates, também classificou o Carnaval deste ano como seguro. “Não tivemos nenhum problema grave. Furtos ou roubos podem ter acontecido, mas tivemos ocorrências positivas. No Ibirapuera foi detido um indivíduo com 10 aparelhos celulares que ele havia furtado. A responsividade da nossa tropa está grande”, disse o representante dos agentes de segurança.

*Com informações da repórter Soraya Lauand