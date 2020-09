Polícia faz operação contra esquema de furto de equipamentos médicos

O grupo é procurado por roubos em clínicas e hospitais do interior de São Paulo

A Operação Panaceia cumpriu sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária, mas os investigados não foram encontrados



A Polícia Civil procura uma quadrilha que está furtando equipamentos médicos em hospitais e clínicas do interior de São Paulo. As investigações começaram em junho, depois de um furto numa clínica em Presidente Prudente. De lá para cá, outras ações foram registradas em cidades próximas, como em Ourinhos. A delegada Ivalda Aleixo, do Departamento afirma que os produtos roubados estão sendo revendidos em Goiás.

Durante as investigações, os autores do crime foram identificados como sendo de nacionalidade estrangeira: três colombianos e um boliviano. Nesta quinta-feira, 24, a Operação Panaceia cumpriu sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária, mas os investigados não foram encontrados. A delegada Ivalda Aleixo afirma que as investigações vão continuar em andamento. A polícia rodoviária federal também foi alertada para o cumprimento dos mandados de prisão.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini