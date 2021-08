Polícia prende acusado de matar Gegê do Mangue e Paca, do PCC

Tiago Lourenço de Sá, conhecido como Tiririca, de 34 anos, foi detido na tarde desta quinta-feira, 19, após perseguição em SP

Gegê do Mangue foi morto em 2018 na região metropolitana de Fortaleza



A Polícia Civil de São Paulo prendeu um dos suspeitos de executar os traficantes Gegê do Mangue e Paca, líderes da facção criminosa PCC. Tiago Lourenço de Sá, conhecido como Tiririca, de 34 anos, foi detido na tarde desta quinta-feira, 19, após perseguição por vias da zona oeste da cidade. Ele é apontado como um dos autores das mortes de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, em 2018, em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. Os dois eram líderes da facção Primeiro Comando da Capital e foram assassinados a tiros.

Tiago estava entre os quatro executores com mandados de prisão expedidos em 21 de agosto de 2018 pela Justiça cearense. Tiririca frequentava a região central de São Paulo. Ontem, os investigadores localizaram o veículo usado por Tiririca e tentaram abordagem, mas ele percebeu a movimentação e fugiu, passando a ser perseguido pela Marginal Pinheiros em direção a zona sul. Na esquina da Avenida Vital Brasil com a Praça Jorge de Lima, no Butantan, ele chegou a ser interceptado. Quando três policiais desceram, ele jogou o carro contra os agentes — que atiraram. Mesmo com os pneus estourados, ele tentou a fuga pela rodovia Raposo Tavares.

Um dos policias disparou novamente e ele parou após ser atingido na cabeça. O traficante apresentou uma CNH falsa. Após ser medicado no Hospital nas Clínicas, ele foi encaminhado ao Distrito Policial de Santa Cecília, onde foi registrada a captura, além do ato de resistência a prisão. Com a presença do criminoso na DP, a segurança precisou ser reforçada. “Essa pessoa estava comprometida bastante com a organização criminosa. É uma pessoa possivelmente resgatável, tem aí bastante desafeto. Ao mesmo tempo, a gente tem aí algo a temer em relação a permanência dele aqui sem uma segurança reforçada.” Em diligencias em uma residência mantida por Tiririca em Piedade, no interior de São Paulo, os policias conseguiram localizar e apreender uma escopeta calibre 12, além de várias munições.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore