Polícia procura assassinos de Policial Militar que reagiu a tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Com a morte de Deílson Santiago Rodrigues, 52 agentes de segurança pública foram assassinados na região metropolitana da capital fluminense em 2022

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Policiais militares são maioria dos agentes de segurança mortos em 2022 no Rio de Janeiro



A polícia do Rio de Janeiro está a procura dos criminosos que mataram o policial militar Deílson Santiago Rodrigues, 54, durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, na altura do bairro do Bonsucesso, uma das principais vias expressas da capital fluminense. O agente teria reagido à ação criminosa e sido baleado. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram logo após balearem o PM. As investigações analisam imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos. Deílson estava na PM desde 1997. Com a morte dele, o Rio de Janeiro contabiliza 52 agentes de segurança mortos na região metropolitana em 2022, sendo 30 policiais militares, segundo a plataforma Fogo Cruzado. Ao todo, ainda de acordo com a plataforma, 113 agentes foram baleados neste ano, 20 deles fora de serviço, na Grande Rio.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga