Polícia recupera itens roubados de operadora em São Paulo

Um dos equipamentos, avaliado em um R$ 1 milhão, permitia o acesso à internet na casa dos consumidores

Agência Brasil Grande parte do material havia sido roubado da loja de uma operadora em 2018



A Polícia Civil de São Paulo apreendeu dezenas de equipamentos de telefonia avaliados em R$ 10 milhões nesta quinta-feira, 20. Os dispositivos são de diferentes operadoras telefônicas e foram encontrados em um estabelecimento na avenida Ipiranga, no centro da capital. Grande parte do material havia sido roubado da loja de uma operadora em 2018. Vídeos de câmeras de segurança mostram dois suspeitos furtando os dispositivos. Um dos equipamentos, avaliado em um R$ 1 milhão, permitia o acesso à internet na casa dos consumidores, segundo a Polícia Civil. Na época do roubo, os clientes da empresa, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, chegaram a ficar sem internet durante dois dias.

Com o avanço das investigações, a polícia descobriu que esses equipamentos estavam escondidos em uma loja especializada em roteadores, que vendia os equipamentos e usava o aparelho furtado da operadora para fornecer internet ilegalmente. Uma das donas da loja foi uma das pessoas presas em Goiás. Um segundo proprietário, que será indiciado, não estava no local no momento da apreensão. Uma funcionária da loja prestou depoimento e foi liberada.

*Com informações do repórter Leonardo Martins