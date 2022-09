Políticos divergem sobre tom de Bolsonaro no 7 de setembro

Autoridades se manifestaram sobre os atos do Bicentenário da Independência e se dividiram entre elogios e críticas ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro (PL)

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro durante ato nesta quarta-feira, 7 de setembro, em Brasília



Muitas autoridades se manifestaram sobre os atos de 7 de setembro e se dividiram entre elogios e críticas ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em sua rede social, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) disse que foi emocionante o desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios: “Comemoramos 200 anos de independência de forma vibrante e com o otimismo de um Brasil que se consolida como o país da liberdade, do patriotismo e do desenvolvimento social e econômico. Viva o Brasil”. Já o senador Randolfe Rodrigues (Rede) criticou a celebração e disse que vai acionar a Justiça Eleitoral: “Ajuizaremos ação junto ao TSE para apurar o abuso da máquina pública cometido por Bolsonaro hoje. Bom saber que ele tem tantos imóveis suspeitos para indenizar cada centavo do que desfalcou do Tesouro com esses atos explícitos de campanha e que ofendem a Pátria”. A deputada Gleisi Hoffman (PT) defendeu que houve uma apropriação “indébita” do Bicentenário da Independência do Brasil: “Ele [Jair Bolsonaro] roubou do povo a comemoração para fazer sua campanha. Apequenou o 7 de setembro. Usou um palanque para se auto elogiar e atacar Lula. Desprezível, quis se colocar acima do país!”.

A deputada Bia Kicis (PL) alegou que o ato na Esplanada dos Ministérios teria sido maior que as Diretas Já, o impeachment de Fernando Collor, os protestos dos Caras Pintadas, o impeachment de Dilma Rousseff e a eleição de Bolsonaro em 2018. Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não compareceram ao desfile em Brasília, mas ambos usaram as redes sociais para se manifestar sobre a data. O senador Rodrigo Pacheco (PSD) disse que as comemorações precisam ser “pacíficas, respeitosas e celebrar o amor à pátria, à democracia e o Estado de Direito”. O deputado Arthur Lira (Progressistas) celebrou a data: “Há 200 anos, começava a nascer o Brasil de hoje, com um futuro de desafios, decisões difíceis mas necessárias e grandes conquistas a alcançar”. Confira abaixo as declarações das autoridades na íntegra.

Ajuizaremos ação junto ao TSE para apurar o abuso da máquina pública cometido por Bolsonaro hoje. Bom saber que ele tem TANTOS imóveis suspeitos para indenizar cada centavo do que desfalcou do Tesouro com esses atos explícitos de campanha e que ofendem a Pátria. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) September 7, 2022

Foi emocionante o desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. Comemoramos 200 anos de independência de forma vibrante e com o otimismo de um Brasil que se consolida como o País da liberdade, do patriotismo e do desenvolvimento social e econômico. Viva o Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/G3rlWo7gEf — Vanderlan Cardoso (@Vanderlan_VC) September 7, 2022

Maior que :

Direta já

Impeachment do Collor

Caras pintadas

Impeachment da Dilma

Bolsonaro 2018

Bolsonaro 2022 foi a maior manifestação democrática do Brasil!! #BolsonaroReeleito2022 pic.twitter.com/ttYAoluJOP — Bia Kicis (@Biakicis) September 7, 2022

Apropriação indébita do Bicentenário da Independência do Brasil por Bolsonaro. Ele roubou do povo a comemoração para fazer sua campanha. Apequenou o 7 de setembro. Usou um palanque para se auto elogiar e atacar Lula. Desprezível, quis se colocar acima do país!#comLulapeloBrasil — Gleisi Hoffmann 1313 (@gleisi) September 7, 2022

As comemorações deste 7 de setembro, que marca 200 anos da Independência do Brasil, precisam ser pacíficas, respeitosas e celebrar o amor à pátria, à democracia e o Estado de Direito. pic.twitter.com/jrKNPVq2A8 — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) September 7, 2022

Há 200 anos, começava a nascer o Brasil de hoje,com um futuro de desafios, decisões difíceis mas necessárias e grandes conquistas a alcançar. O 7 de set de 200 anos atrás continua ecoando nas ações e nos compromissos de todos! O Brasil independente é sempre o q olha para frente. — Arthur Lira (@ArthurLira_) September 7, 2022

*Com informações da repórter Iasmin Costa