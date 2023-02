Posse de três deputados estaduais suplentes marca retomada dos trabalhos na Alesp

Daniela Braga (União), Tentente Carmelidia (União) e Raul de Paula (Pode) terão mandato de 43 dias após assumirem lugares de parlamentares que se elegeram para cargos federais

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo retornou aos trabalhos nesta quarta-feira, 1º de fevereiro. Entretanto, diferentemente do Legislativo federal, os parlamentares eleitos em 2022 só tomarão posse no dia 15 de março, com o início da nova legislatura. A sessão desta quarta, então, foi marcada pela posse de três novos deputados estaduais que ficarão apenas 43 dias no cargo. Assumiram Daniela Braga (União), Tentente Carmelidia (União) e Raul de Paula (Pode). Os suplentes entram nas vagas deixadas por Bruno Lima (PP), Rodrigo Gambele (Pode) e Bruno Ganem (Pode), que tomaram posse no mesmo dia como deputados federais em Brasília. O atual presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB) deu as boas-vindas aos colegas: “Hoje nós temos a posse, em decorrência da renúncia de três deputados estaduais, que se elegeram deputados federais”.

Nas próximas semanas, os deputados estaduais devem identificar articulações para definir a nova mesa diretora da Alesp. Pignatari pode disputar a reeleição, mas o nome mais cotado para a vaga de comando é de André do Prado (PL), que é um dos partidos com maior bancada da Casa e que também deve contar com apoio do governo do Estado. Além da legenda, a Federação Partidária formada pelo PT, PV e PCdoB também formará a maior bancada, já que ambos possuem 19 parlamentares cada. A expectativa é de que o governador Tarcísio de Freitas (Republianos) não apoie oficialmente nenhum dos nomes que vão disputar a presidência da Alesp. A costura do apoio deverá ficar nos bastidores com Gilberto Kassab, presidente do PSD e que, atualmente, exerce a função de secretário de governo e das relações institucionais.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha