Prazo dado pelo Talibã para EUA tirar soldados do Afeganistão vence na terça-feira

O prazo dado pelo Talibã para retirada de soldados americanos e civis do Afeganistão, até 31 de agosto, está deixando os Estados Unidos em alerta. O presidente Joe Biden não descarta a possibilidade de outros atentados terroristas acontecerem. As operações de retirada continuam acontecendo a todo vapor e, de acordo com as últimas atualizações do Pentágono, ainda há cerca de 4 mil militares esperando o momento certo para saírem do Afeganistão. Nas últimas semanas, pelo menos 114 mil pessoas foram retiradas do país — sendo cerca de 10 mil americanos que viviam lá. Somente nas últimas 24 horas, 14 mil pessoas foram retiradas as pressas do Afeganistão, enquanto a situação por lá continua muito crítica. Neste final de semana, os Estados Unidos contra-atacaram o país com cinco foguetes que interceptaram carros bombas. Houve diversas explosões, mas não há registro de civis feridos.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano