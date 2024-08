Prazo de 72 horas se esgota e Maduro não divulga atas eleitorais na Venezuela

Brasil, Colômbia e México pediram às autoridades eleitorais da Venezuela que avancem na divulgação dos dados de votação

Ronald Peña R./EFE Nicolás Maduro culpa a oposição pela situação caótica do país após as eleições



O prazo legal de 72 horas se esgotou e o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não divulgou o resultado das eleições. O total de votos não foi liberado e as atas eleitorais não foram disponibilizadas para confirmar a alegação de vitória de Nicolás Maduro. Em meio à crise, países da América Latina buscam aproximação para lidar com a situação. A decisão do Brasil de assumir temporariamente as funções diplomáticas da Argentina na Venezuela, após a expulsão de diplomatas pelo governo de Maduro, foi vista como uma medida de solidariedade e comprometimento com a crise no país vizinho. A diplomacia brasileira ficará responsável por resguardar instalações, bens e arquivos do serviço diplomático argentino, além de representar os interesses da Argentina e de seus cidadãos na Venezuela.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O presidente argentino, Javier Milei, agradeceu publicamente o apoio do Brasil, destacando os fortes laços de amizade entre os dois países. Em entrevista coletiva, o porta-voz do governo argentino, Manuel Adorne, reforçou a gratidão pela proteção das responsabilidades argentinas na Venezuela. Nesta quarta-feira, o governo brasileiro divulgou um comunicado conjunto com a Colômbia e o México, pedindo às autoridades eleitorais da Venezuela que avancem na divulgação dos dados de votação. Os países enfatizaram que as controvérsias eleitorais devem ser resolvidas institucionalmente e que a soberania popular deve ser respeitada. O comunicado também apelou para que os atores políticos e sociais exerçam cautela em suas manifestações para evitar violência e manter a paz social.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro