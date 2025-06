Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem termina nesta sexta-feira

Valor da taxa é de R$ 85 e pode ser paga via crédito, débito ou PIX, por meio da Página do Participante

Divulgação O não pagamento impede a realização do exame



Os candidatos que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e não são isentos da taxa têm até esta sexta-feira (27) para efetuar o pagamento e garantir a participação na prova. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85. Para realizar o pagamento, o participante deve acessar a “Página do Participante” no site do Inep, gerar o boleto e quitá-lo. São aceitas diversas formas de pagamento, como Pix, cartão de crédito e débito. O não pagamento impede a realização do exame.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas da rede pública são isentos da taxa e têm sua inscrição confirmada automaticamente, sem a necessidade de gerar um boleto. As provas do Enem 2025 serão aplicadas em todo o país nos dias 9 e 16 de novembro. Uma exceção será feita para alguns municípios do Pará, na região metropolitana de Belém, devido à realização da Conferência do Clima da ONU (COP30). Nesses locais, as provas foram adiadas para os dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

*Com informações de David Tarso

*Reportagem produzida com auxílio de IA