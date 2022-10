Pré-sal representa 73% da produção da Petrobras, aponta relatório

Balanço do terceiro trimestre é positivo, mas mostra queda de aproximadamente 4% em relação ao mesmo período de 2021

CASSIANO ROSÁRIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dados do terceiro trimestre apresentaram estabilidade neste ano, porém uma queda em relação a 2021



O Pré-Sal já representa 73% da produção de óleo bruto da Petrobras, mostrou o último relatório de produção da estatal, relativo ao terceiro trimestre de 2022. A Petrobras tem focado todos os seus esforços no pré-sal, que é a grande fronteira petrolífera descoberta no mundo ao longo desses últimos anos. Apesar desse percentual expressivo, a produção do pré-sal caiu 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em relação ao segundo trimestre desse ano, apresentou estabilidade de 1,6 milhão de barris. De maneira geral, os dados do terceiro trimestre apresentaram estabilidade neste ano, porém uma queda em relação a 2021. A produção de óleo e gás da Petrobras, chamada de barril de óleo equivalente, caiu 6,6%, frente ao período do ano passado.

Vários motivos estão por trás desse movimento de estabilidade em relação ao segundo trimestre e de queda em relação ao mesmo período do ano passado, como descomissionamento de plataformas e novos contratos no pré-sal. “Uma pequena baixa na produção pode ser explicada por três fatores. O primeiro foi o acordo assinado na utilização do campo de Atapu e Sépia. O segundo foi o descomissionamento de uma plataforma, que é normal , assim como paradas de manutenção. Já o terceiro é o declínio da produção do pós-sal. A Petrobras tem um caminho muito longo e bom quando falamos em produção de petróleo nos campos do pré-sal. O que vimos no último trimestre é absolutamente normal e não afeta em nada o desenvolvimento da empresa”, diz Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. A Petrobras mantém uma perspectiva de atingir a produção de 2,6 milhões de barris de óleo equivalente, com variação de 4% para cima ou para baixo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga