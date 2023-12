Preço da gasolina tem primeira alta nos postos desde o final de agosto, aponta ANP

Alta de 0,17% encerrou um período de 13 semanas consecutivas de queda ou estabilidade

Segundo um levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro da gasolina nos postos de abastecimento do país subiu 0,17%, em comparação com a semana anterior, com preço médio de R$ 5,63 nas bombas. Esta é a primeira alta registrada pela ANP no preço da gasolina desde o final de agosto, o que encerrou um período de 13 semanas consecutivas de queda ou estabilidade. O etanol também apresentou elevação de 0,28% entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro, sendo comercializado a R$ 3,56 em média. Em sentido contrário, o diesel apresentou o quarto recuo consecutivo no preço. De acordo com a ANP, a redução foi de 0,32%, sendo vendido a R$ 6,16 em média, notícia positiva para os caminhoneiros, que dependem do óleo diesel para abastecer, valor que também influencia no preço dos fretes.

