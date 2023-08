Preço do metro quadrado no Brasil salta 5,61%, aponta estudo

Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é o município com o valor mais caro: média de R$ 12,3 mil

O valor do metro quadrado do Brasil aumentou em média 5,61% nos últimos 12 meses. Isso significa que o percentual ficou acima do acumulado da inflação no mesmo período, que foi de 3,16%. A valorização foi maior em imóveis residenciais de apenas um dormitório, de 7,25%. Já as unidades de quatro ou mais dormitórios registraram alta de 4,19%. Os dados são do índice FipeZap. Dos 50 municípios pesquisados, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, foi onde os imóveis residenciais tiveram maior valorização: 21,2%. Atualmente, Balneário tem o metro quadrado mais caro do país, com preço médio de R$ 12,3 mil. Para se ter ideia, o valor ficou acima de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, capitais que continuam entre as mais valorizadas. Na segunda posição de município com o metro quadrado mais caro está Itapema, também em Santa Catarina, com valor médio de R$ 11,7 mil. Vitória, no Espírito Santo, ocupa a terceira colocação com preço médio de R$ 10,5 mil por metro quadrado. As cidades de São Paulo e Florianópolis aparecem na sequência com R$ 10,4 mil e R$ 10,3 mil, respectivamente.